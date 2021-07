실전 감각 되찾고 26일 도쿄로 출국

야구 대표팀이 상무, LG, 키움과 평가전을 치른다. 한국야구위원회(KBO)는 세 경기 모두 서울 고척스카이돔에서 열린다고 21일 전했다. 상무와는 23일 오후 6시 30분 맞붙는다. LG와는 24일 오후 5시, 키움과는 25일 오후 2시 각각 경기한다.

대표팀은 애초 23일 라이징 스타를 상대로 실전 감각을 끌어올릴 계획이었다. 열 구단 선수들이 한 팀으로 경기를 치르면 코로나19 확산 위험이 있다고 판단해 취소했다. 대표팀은 평가전을 마치고 26일 일본 도쿄로 출국한다.

