한은 "장기실업자, 코로나에 직격탄"

[아시아경제 장세희 기자]코로나19 여파로 자동화 고위험 직업군의 고용이 크게 감소하고, 장기실업자가 증가했다는 분석이 나왔다. 300인 미만 사업체의 고용도 부진했다.

21일 한국은행의 BOK 이슈노트에 실린 '코로나19의 상흔: 노동시장의 3가지 이슈' 보고서(송상윤 한은 조사국 고용분석팀 과장·김하은 고용분석팀 조사역 작성)는 이같이 밝혔다. 연구팀은 중장기적으로 우리나라 노동시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 요인을 자동화의 가속화, 고용집중도 상승, 실업의 장기화로 분석했다.

연구팀 분석 결과, 자동화 고위험 직업군에 종사하는 노동자들이 코로나19의 직격탄을 맞은 것으로 드러났다. 자동화 확률이 70% 이상인 직업이 자동화 고위험 직업군, 자동화 확률이 70% 미만인 직업이 자동화 저위험 직업군으로 분류됐다. 전체 산업 기준으로 자동화 저위험군의 취업자수는 2017년 4월 대비 2020년 10월에 2.8% 증가했으나, 고위험군의 경우 같은 기간에 2.5% 감소했다. 코로나 타격을 크게 받은 대면서비스업의 경우, 동 기간에 자동화 저위험군의 취업자수는 2.4% 감소하는데 그쳤으나 고위험군은 10.8% 감소한 것으로 나타났다.

코로나19 이후 300인 이상 사업체의 취업자수는 증가세를 보이고 있으나 300인 미만 사업체의 고용은 부진한 모습을 보이는 등 사업체 규모 간 고용 격차가 확대된 것으로 나타났다. 특히 30~299인 사업체의 고용은 최근의 고용 개선세에도 불구하고 올해 6월 현재 코로나 이전(2020년2월) 수준을 여전히 회복하지 못한 상태다.

송상윤 과장은 "고용 HHI는 고용집중도를 나타내는 대표적인 지표(0~1 사이)로 소수 기업에 고용이 집중될수록 1에 근접한다"며 "고용집중도 상승은 고용증가율에 부정적인 영향을 미쳐 고용회복을 제약할 가능성이 있다. 고용이 소수 기업에 집중되면 규모의 경제 등의 영향으로 신규기업의 진입이 쉽지 않아 고용창출이 저하되는 경향이 있다"고 설명했다.

코로나19 영향으로 실업이 장기화되는 경향이 나타났다. 실업자를 단기실업자(구직기간 3개월 이하)와 장기실업자(구직기간 4개월 이상)로 나눠보면, 2020년 2월 대비 올해 6월에 단기실업자는 15.5% 감소했으나, 장기실업자는 26.4% 증가한 것으로 나타났다. 올해 1~6월중 장기실업자는 전년동기대비 월평균 4만9000명 증가했다. 장기실업자는 2019년말 27만명, 2020년말 31만3000명, 올해 6월말 35만7000명으로 집계됐다.

한편 실업 장기화의 부작용 중 하나는 구직단념자의 증가다. 구직단념전환율(실업자 중 3개월 이내 구직단념자가 된 경험이 있는 사람 비율)을 보면, 단기실업자의 구직단념전환율은 11.9%에 그친 반면 장기실업자의 동 비율은 21.1%에 달했다. 구직단념자의 증가는 경제활동참가율 하락으로 이어져 고용회복에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.

