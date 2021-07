[아시아경제 이지은 기자] 최종건 외교부 1차관은 무산된 문재인 대통령의 방일 및 한일정상회담과 관련해 "그동안의 실무 성과를 바탕으로 현안 해결을 위해 (양국이) 지속해서 노력키로 했다"고 밝혔다.

최 차관은 21일 오전 도쿄에서 열린 제8차 한미일 외교차관협의회가 끝난 뒤 공동기자회견 모두발언을 통해 "한미일간, 특히 한일간 협의는 긍정적 방향으로 갈 것"이라며 이같이 말했다.

그는 이날 협의회에서 북한 문제와 한반도 평화 프로세스에 대한 대화를 나눴다며 "문제 인식과 나아갈 방향에 대해 일치했다고 보면 된다"고 말했다.

이어 최 차관은 "한반도 비핵화를 위해서는 한미일 전략적 공조가 중요하다"며 "바이든 정부가 외교에 방점을 두고 있는 만큼 북한의 반응이 매우 중요하다"고 덧붙였다.

