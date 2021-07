선수촌에서도 체코 팀 관계자 양성 반응

도쿄올림픽 선수촌 안팎에서 코로나19 확진자 아홉 명이 추가로 확인됐다. 21일 도쿄올림픽 조직위원회에 따르면 한 명은 이미 코로나19에 감염된 체코 비치 발리볼 선수와 관련해 선수촌에 투숙 중인 팀 관계자다. 나머지는 선수촌 바깥에 머무는 외국 선수 한 명, 대회 위탁 업무를 수행하는 일본 거주민 여섯 명이다. 이로써 도쿄조직위가 코로나19 확진자를 집계·발표한 지난 1일부터 누적 감염자 수는 일흔다섯 명이 됐다. 이번에 확진 판정을 받은 체코 팀 관계자와 밀접 접촉한 사람은 열두 명으로 파악됐다. 현재 선수촌 내 각자의 방에서 추가 검사 결과를 기다리고 있다.

