삼성자산운용이 꼽은 MZ세대를 위한 ETF

[아시아경제 황준호 기자] 삼성자산운용은 21일 상장지수펀드(ETF)를 활용한 연금 투자에 관심을 가진 MZ세대를 위해 자사 ETF 107개 중 10종을 추천했다.

최근 MZ세대 금융권 이용 분석에 따르면 퇴직연금이나 개인연금 시장에서 증권사 ETF 실시간 매매 서비스와 ETF 포함 주식 매매를 직접 할 수 있는 중개형 IRP가 큰 호응을 받고 있다.

삼성자산운용은 이에 따라 지수의 대표성과 현 시점 주목받는 섹터 등을 고려해 분산투자에 적합한 해외형 5종, 국내형 5종을 뽑았다.

해외형으로는 KODEX 미국 FANG 플러스(H), KODEX 선진국 MSCI World, KODEX 미국 S&P 산업재(합성), KODEX 미국반도체MV, KODEX 미국 스마일모빌리티S&P를 꼽았다.

설정 후 수익률이 190%에 달하는 KODEX 미국FANG플러스(H) ETF는 애플(아이폰, 맥, 워치), 구글(유튜브, 검색), 페이스북(SNS), 엔비디아(게이밍), 넷플릭스(컨텐츠) 등 MZ세대가 주로 소비하는 IT기기나 컨텐츠 관련 상품 서비스를 공급하는 기술주에 동일 비중으로 투자한다.

국내 ETF 5종으로는 KODEX 자동차, KODEX 200, KODEX 2차전지, KODEX 반도체, KODEX 철강을 추천했다.

KODEX 자동차 ETF는 완성차 및 자동차 부품 시장에서 글로벌 경쟁력을 보유한 국내 자동차 산업에 모두 투자할 수 있는 ETF다. 전기차 시장 확대에 따른 수혜가 예상돼 장기 투자 성격의 연금 투자에 맞춤형 상품이다.

김도형 ETF컨설팅팀 팀장은 "연금 투자를 통한 노후 준비는 그 시기가 정해져 있지 않고 빠를수록 좋으며 안정적인 장기성과를 추구해야 하기 때문에 다양한 국가와 섹터에 분산투자하는 것이 중요하다"며 "삼성자산운용에서 선별한 국내외 ETF 10종이 이제 연금 투자를 시작하는 MZ 세대에게 좋은 투자 대안이 되기를 희망한다"고 설명했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr