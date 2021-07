전주시, 서학동에 예술복합문화센터 조성한다

내년 6월까지 19억4000만원 투입

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전주시 서학동 예술마을에 예술전문도서관과 생활문화센터가 들어선다.

전주시는 내년 6월까지 총사업비 19억4000만 원을 투입해 서학동예술마을 내892.6㎡ 부지에 예술전문도서관과 생활문화센터가 포함된 예술복합문화센터를 조성할 계획이라고 21일 밝혔다.

예술전문도서관의 경우, 전주교대 부설초등학교 인근 지상 2층 규모 건물을 리모델링해 만들 예정이다.

전주시는 예술전문도서관 건립을 위한 실시설계 용역을 진행 중인 만큼, 오는 9월 중 착공해 연내 개관을 목표로 하고 있다.

이곳에는 미술, 음악, 연극·무용, 사진 등 4개 분야별 예술코너 자료실과 개방형 열람실, 작품 전시공간이 갖춰질 예정이다.

생활문화센터의 경우 주민 커뮤니티 공간, 전시·공연 등 창작 공간, 학습공간, 다목적홀, 오픈카페 등으로 구성된다.

지상3층 규모인 생활문화센터는 지역 예술인들의 창조적인 예술활동을 지원하고, 주민들에게 깊이 있는 문화예술 향유 기회를 제공할 것으로 기대된다.

전주시는 생활문화센터 실시설계 용역은 올 연말까지, 공사는 내년 6월까지 마무리한다는 계획이다.

