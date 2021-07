코멕스산업, '스텐킵스' 13종 NS홈쇼핑서 판매

여름철 위생적인 식재료 보관을 위한 스테인리스 밀폐용기

오는 24일 오전 10시 30분부터 65분 동안 특별 생방송 판매

[아시아경제 김종화 기자] 50년 전통의 주방·생활용품기업 ㈜코멕스산업(코멕스)이 오는 24일 오전 10시 30분부터 65분간 NS홈쇼핑을 통해 스테인리스 밀폐용기 '스텐킵스' 13종 세트를 판매한다고 밝혔다.

홈쇼핑 방송에서 판매하는 스텐킵스 13종은 코멕스의 대표 스테인리스 밀폐용기 '스텐킵스 시스템' 11종과 '스텐킵스 핸들형' 2종으로 구성됐다.

스텐킵스 시스템 직사각1호(400㎖) 2개, 직사각2호(830㎖) 1개, 직사각3호(930㎖) 4개, 직사각4호(2L) 4개와 스텐킵스 핸들형 직사각 3.36L 2개 등 여름철 위생적인 식재료 보관과 냉장고 정리에 유용한 다양한 사이즈의 스테인리스 밀폐용기를 합리적인 가격으로 선보인다.

코멕스의 스테인리스 밀폐용기는 포스코에서 생산하는 우수한 'SUS 304' 스테인리스 스틸 소재를 사용해 냄새나 색이 배지 않아 위생적이다. 100% 국내 생산 제품으로 우수한 품질력을 갖췄으며, 환경호르몬 의심물질 비스페놀-A(BPA)도 검출되지 않는다.

홈쇼핑 방송에 최초로 판매되는 스텐킵스 시스템은 모듈 방식으로 깔끔하게 정리가 가능한 스테인리스 소재의 밀폐용기로 재료를 편리하게 보관할 수 있는 최적화된 4가지 사이즈로 구성돼 있다. 냉동·냉장실 사용에도 쉽게 찢어지지 않는 복합재로 만들어진 뚜껑은 투명도가 뛰어나서 열지 않고도 내용물을 확인할 수 있으며, 바닥면의 웨이브 디자인은 냉동실 사용 시 얼어있는 식재료가 쉽게 떨어질 수 있도록 설계됐다.

스텐킵스 핸들형은 돔스타일 핸들형 뚜껑으로 무거운 식재료도 어려움 없이 이동할 수 있다. 넉넉한 용량으로 높은 활용도를 자랑한다.

스텐킵스 시스템은 기존 스테인리스 밀폐용기와 차별화된 디자인을 지닌 제품으로 직선으로 떨어지는 스트레이트 공법의 몸체를 지니고 있다. 이는 심미적으로는 제품에 세련미를 더해 깔끔하고 모던한 느낌을 주며, 기능적으로는 식재료 보관 최적화와 공간 활용도를 높여주는 최적의 디자인이라 할 수 있다.

코멕스 관계자는 "식재료를 위생적으로 보관할 수 있는 우수한 스테인리스 소재와 냉장고 보관에 최적화된 디자인을 자랑하는 코멕스 '스텐킵스'를 홈쇼핑 방송을 통해 합리적인 가격으로 만나 보시길 바란다"고 전했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr