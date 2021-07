'집밖은 위험해' 중복 찜통더위 속 출근길

절기상 중복(中伏)이자 찜통더위가 절정에 달한 21일 서울 종로구 광화문 사거리에서 출근길 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다.

기상청은 이날 전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효돼 무더위가 이어질 것으로 예보했다. 서울 등 수도권 서부와 제주도, 해안을 중심으로 밤사이 최저기온이 25도 이상으로 오르는 열대야 현상이 나타날 것으로 봤다.

자외선 지수는 전국이 '매우높음' 수준으로 햇볕에 장시간 노출 시 피부 화상을 입을 수 있다. 낮 시간대 외출은 피하고 외출 시 긴 소매와 모자, 선글라스를 착용하는 게 좋겠다.

