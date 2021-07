SPC 쉐이크쉑, 한국 진출 5주년 기념 한정 제품 출시

[아시아경제 임혜선 기자] SPC그룹이 운영하는 캐주얼 브랜드 쉐이크쉑이 한국 진출 5주년을 기념해 한국의 음식문화를 담은 한정 제품을 출시한다고 21일 밝혔다.

이번 신제품은 전 세계 쉐이크쉑 중 한국에서만 선보이는 메뉴다. 쉐이크쉑 미국 컬리너리 디렉터 ‘마크 로사티(Mark Rosati)’가 한국 여행 중 맛봤던 다양한 한식에 대한 경험을 바탕으로 개발됐다.

먼저 서울의 대표적인 불고기 명가 ‘한일관’과 협업해 '서울식 불고기 버거'를 출시했다. 고다 치즈를 녹인 블랙 앵거스 비프 패티 위에 불고기와 불고기 마요소스,상큼한 무와 당근 피클이 올라간 제품으로 불고기는 얇게 썰어 양념에 재운 서울식 불고기를 사용한 것이 특징이다. 가격은 1만2800원이다.

‘지평 막걸리’와 협업한 '막걸리 쉐이크'도 내놓는다. 바닐라 커스터드에 국내산 쌀로 만든 전통 막걸리와 라이스 쌀 토핑을 섞은 것이 특징이다. 가격은 6800원이다.

제품은 다음달 31일까지 기간 한정으로 국내 쉐이크쉑 전 매장에서 판매될 예정이다.

쉐이크쉑은 한국 진출 5주년을 맞아 고객들의 성원에 보답하고, 코로나로 지친 국민들을 응원하는 의미를 담아 다양한 이벤트를 진행한다.

쉐이크쉑 1호점 오픈 5주년이 되는 22일부터 한 달간 해피오더 및 쿠팡이츠 배달의 민족 이용 고객 대상으로 무료배달및 금액 혜택을 제공한다. 또한 공식 웹사이트에서 국내 일러스트 아티스트 '아트모스피어'와 협업한 5주년 아트워크를 디지털굿즈로 선보이고 무료 다운로드를 제공한다.

