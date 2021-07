美 연구기관 "인도, 코로나19 사망자 공식 집계의 10배 가량 추정"

인도 보건당국 2만9000명 혈청 조사 결과 3분의 2 항체 보유

[아시아경제 나주석 기자] 인도의 코로나19 피해가 실제 알려진 것보다 훨씬 크다는 분석이 나왔다. 인도 보건당국은 인도 인구의 3분의 2가 코로나19 항체를 보유했다는 분석 결과를 내놓기도 했다.

20일 AFP통신 등 외신에 따르면 미국 연구소인 글로벌개발센터는 자체 분석 모델을 토대로 지난해 코로나19 발병 이후 올해 6월까지 340만~470만명의 인도인이 코로나19에 감염돼 사망한 것으로 추정된다는 분석을 내놨다.

이는 이날까지 인도 정부의 공식 사망자 집계 41만4513명보다 10배가량 많은 것이다. 그동안 인도 안팎에서는 공식 통계에 잡히지 않은 채 숨진 코로나19 사망자가 다수 있을 것이라는 분석이 있었다.

인도 보건 당국 역시 이날 2만9000여명분의 혈청 조사 결과를 토대로 인도 인구의 3분의 2가 코로나19 항체를 보유하고 있다는 분석을 내놓기도 했다.

인도에서는 지난 5월 초에 공식 집계로만 하루 41만명의 신규 확진자가 나오는 등 급증 양상을 보이기도 했다. 하지만 최근에는 감소세를 보여 19일 현재 2만9424명이 신규 확진자로 집계됐다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr