'임협 갈등' 한국지엠 노조 부분파업 나선다

[아시아경제 이창환 기자] 올해 임금 협상 과정에서 사측과 갈등을 빚고 있는 한국지엠(GM) 노조가 부분 파업에 나서기로 했다.

20일 자동차 업계에 따르면 전국금속노동조합 한국지엠지부는 이날 중앙쟁의대책위원회를 열고 부분 파업 등 투쟁지침을 마련했다.

노조 조합원인 한국지엠 전반조와 후반조 생산직 근로자는 21일 각각 2시간 파업을 할 예정이다.

조합원들은 잔업과 특근도 거부하며 생산시간보다 일찍 출근하거나 늦게 퇴근하는 것도 금지한다.

노조는 일단 21일 하루 파업하고 사측의 대응을 보고 추가 파업을 결정할 것으로 알려졌다.

한국지엠 노사는 지난 5월부터 13차례에 걸쳐 임금 협상 단체교섭을 진행했으나 양측의 의견차는 좁혀지지 않고 있다.

노조는 월 기본급 9만9000원 정액 인상, 성과급과 격려금 등 1000만원 이상 수준의 일시금 지급을 요구했지만 사측은 월 기본급 2만6000원 인상과 일시, 격려금 400만원 지급 방안 등을 제시한 바 있다.

