한일 외교차관 회담…'소마 막말' 항의·조치 요구

최종건 차관 "조속한 시일 내 응당한 조치 취해달라"

[아시아경제 한진주 기자] 한일 외교차관 회담에서 소마 공사의 막말 파문과 일제 징용, 일본군 위안부 피해자 문제를 놓고 양국이 신경전을 벌였다.

20일 최종건 외교부 1차관과 모리 다케오 일본 외무성 사무차관은 이날 오후 외무성 이쿠라 공관에서 약 1시간30분에 걸쳐 회담을 진행했다.

외교부는 최 차관이 모리 차관에게 비외교적이고 무례한 소마 공사의 발언에 대해 항의하고, 일본 측이 조속한 시일 내 응당한 조치를 취해달라고 요구했다고 전했다.

소마 히로히사 주한 일본대사관 총괄공사는 지난 15일 국내 한 언론과 오찬에서 문재인 대통령의 한일관계 개선 노력을 성적 표현에 빗대 폄훼하는 발언을 해 논란이 됐다.

최 차관은 과거사 문제에 대해 피해자의 이해와 공감을 얻는 것이 문제 해결의 밑거름이라며 일본 측이 올바른 역사인식을 바탕으로 열린 자세로 임해주기를 기대한다고 전달했다.

외교부에 따르면 두 차관은 이번에 불발된 한일 정상회담 성사를 위해 양측 간 누적한 실무협의 성과를 바탕으로 향후 현안 해결을 위해 지속적으로 노력하자는데 의견을 같이 했다.

