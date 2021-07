[아시아경제 한진주 기자] 이디티 이디티 215090 | 코스닥 증권정보 현재가 2,175 전일대비 100 등락률 +4.82% 거래량 19,865,937 전일가 2,075 2021.07.20 15:30 장마감 관련기사 “최재형” 대권 선언! 내일 바로 터질 대장株 공개!이디티, 10억 규모 유상증자 결정[e공시 눈에 띄네]코스닥-6일 close 는 제3자 배정 유상증자에 따라 최대주주가 테스시스템에서 제우스2호조합으로 바뀌었다고 20일 공시했다.

이날 이디티는 소명섭 대표이사가 일신상의 이유로 대표직과 사내이사직에서 사임함에 따라 강시철 단독 대표 체제로 운영된다고 공시했다. 박진석 경영지배인도 일신상의 이유로 사임했다.

