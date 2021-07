日관방장관 "한일 외교당국 소통 유지 원해"

[아시아경제 김수환 기자] 2020 도쿄올림픽·패럴림픽을 계기로 한 문재인 대통령의 일본 방문이 불발된 가운데 일본 정부가 한일 외교당국 간 소통은 유지하겠다는 의사를 표명했다.

일본 정부 대변인인 가토 가쓰노부 관방장관은 20일 오전 정례 기자회견에서 문 대통령의 방일 불발과 관련한 질문을 받자 "한일 관계를 건전한 관계로 되돌리기 위해서도 외교당국 간 의사소통을 유지하고 싶다"고 답변했다.

가토 장관은 "한일 관계는 옛 한반도 출신(일제 징용) 노동자 문제와 위안부 문제 등으로 매우 어려운 상황"이라며 "양국 간 현안 해결을 위해 한국이 책임을 지고 대응하는 것이 중요하다"며 기존 입장을 되풀이했다.

그는 "일본의 일관된 입장에 근거해 계속 한국에 적절한 대응을 요구해간다는 입장"이라고 말했다.

가토 장관은 문 대통령 방일 불발에 소마 히로히사 주한 일본대사관 총괄공사의 부적절한 발언이 영향을 미쳤다고 보느냐는 취지의 질문에는 "문 대통령이 방일하지 않기로 결정한 배경에 대해 일본 정부로서는 대답할 입장이 아니다"고 답변했다.

앞서 소마 공사는 한 방송사 기자와의 대화에서 문 대통령의 한일관계 개선 노력을 성적 표현을 사용해 폄훼한 것으로 드러나면서 논란이 됐다.

스가 요시히데 일본 총리는 소마 총괄공사의 발언에 대해 "외교관으로서 극히 부적절한 발언이며 유감"이라고 논평했다. 다만, 일본 정부는 소마 공사 경질 여부를 아직 결정하지 못한 것으로 전해졌다.

