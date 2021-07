국민의힘-국민의당 합당 협상…'합의점' 찾지 못하고 표류

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘과 국민의당이 20일 합당 관련 실무협상을 이어갔지만 합의점을 찾지 못했다.

이날 성일종 의원이 이끄는 국민의힘 협상단과 권은희 원내대표가 이끄는 국민의당 협상단이 국회에서 만나 합당 관련 실무협상을 이어갔다.

앞서 국민의당은 국민의힘에 합당과 관련해 정강 정책과 당헌에 기초해 변화와 혁신 사항을 담은 안을 제안했었다. 국민의힘은 이와 관련해 논의가 충분히 진전되지 않은 모양새를 보였다.

이날 협상이 끝난 뒤 권 원내대표는 "오늘 논의를 진행을 했는데 합의된 사항은 없는 상황"이라며 "국민의힘은 조금 더 내부 소통이 필요한 상황이 있어서 관련된 논의를 진행하실 거고, 국민의당은 국민의힘과 다음 주 정례 회의 이전에 필요한 소통을 수시로 하면서 다음 주에는 조금 더 진전될 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

성 의원은 "많은 이야기를 했으나 결론에는 도달하지 못했다"며 "양당의 집행부에 보고를 하고, 여러 가지 과정은 집행부에 보고 이후에 다시 권 단장님과 협의를 해서 소통을 한 결과를 가지고 결정하도록 하겠다"고 밝혔다.

앞서 양측은 지난주 회의에서 대통령 선출 규정에 대해서는 추가 조정할 것과 정강 정책 변화 등 합의된 사안에 대해서는 소위를 구성해 개정 논의를 진행하는 것 등에 대해 합의한 바 있다.

