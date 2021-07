'bhc 독자경영 8주년' 박현종 회장 "종합외식기업으로 도약"

매출액 2013년 826억 원에서 지난해 4004억 원으로 성장

bhc 치킨, 다양한 신메뉴 개발과 품질경영으로 고객중시 강화

- bhc만의 성공 DNA로 HMR 시장 진출과 성장 동력 확보

[아시아경제 임혜선 기자] 박현종 bhc그룹 회장(사진)은 독자 경영 8주년을 맞아 "경쟁 속에서 꾸준히 두 자릿수 성장을 보인 bhc는 그동안 창고43과 그램그램, 큰맘할매순대국 등을 인수해 다양한 외식 브랜드로 외연을 확장했다"면서 "새로운 성장 동력 확보를 통해 종합외식기업으로 도약할 것"이라고 20일 밝혔다.

bhc그룹이 종합외식기업으로 성장에 자신감을 보이는 데는 bhc치킨의 성공신화가 있다.

독자 경영을 시작한 2013년 당시 bhc치킨은 업계 순위는 7~8위권으로 826억 원의 매출액은 8년이 지난 지난해 사상 첫 4000억 원을 넘어섰다. 치킨업계에서 매출 4000억 원을 넘은 기업은 bhc치킨과 교촌치킨 단 두 곳뿐이다.

bhc치킨의 비약적인 성장은 전문경영, 투명경영, 상생경영, 원칙경영 등 bhc만의 경영 철학을 연구개발과 마케팅, 생산, 물류 등 모든 사업분야에서 이를 실천했기 때문이다.

전문경영인으로 영입된 박현종 회장은 외식 프랜차이즈 업계의 주먹구구식 경영 관행의 비합리성을 제거하고 운영의 효율성을 높였다. 또한 선택과 집중을 통해 연구개발과 물류 및 생산시설에 과감한 투자를 단행하는 등 변화와 혁신을 추진했다. 박현종 회장은 2018년 bhc 그룹을 경영자매수방식으로 인수, 오너 겸 최고경영자로 변신했다.

bhc치킨은 독자경영 이후 고객 요구에 부합하는 다양한 신제품을 개발해 치킨 소비층을 젊은 층으로 확대해 성장의 가속도를 높였다.

특히 2014년 출시된 '뿌링클' 치킨은 출시되자마자 긍정적인 반응을 보이며 지난해 말 누적 판매량이 5000만 개를 넘어섰다. 뿌링클에 이어 히트 상품인 맛초킹을 연이어 출시해 큰 인기를 끌자 bhc치킨은 2016년 2000억 원의 매출을 돌파해 업계 2위로 올라섰다.

2019년부터 강조해온 가맹점과 본사 간 책임과 역할(R&R)에 충실하자는 '업의 본질'에 집중해 품질 강화와 고객중시 경영을 펼친 결과 2019년 3000억 원, 지난해 4000억 원 돌파하며 수직 성장했다.

올해 치킨과 포테이토를 함께 즐기는 신개념 치킨인 ‘포테킹 후라이드’ 출시를 시작으로 최근 닭다리살을 사용해 부드러운 맛을 강화한 ‘bhc 싸이순살’ 까지 총 8종의 신제품을 대거 선보인 bhc치킨은 신메뉴와 기존 메뉴의 고른 매출 신장으로 올해도 두 자릿수 성장을 보일 것으로 전망된다.

상생경영에도 적극적이다.

임금옥 bhc치킨 대표는 프랜차이즈의 진정한 상생은 가맹점들이 안정적이고 장기적으로 수익을 낼 수 있도록 하는 것이라고 강조하면서 가맹점과의 적극적인 스킨십 강화에 나서고 있다.

이를 위해 임 대표를 비롯한 경영진은 매년 전국을 순회하며 가맹점의 생생한 의견을 청취하는 가맹점과의 간담회를 진행하고 있다. 이는 매장 현장의 어려움과 본사의 경영과 비전을 서로 공유하는 자리로 가맹점과의 원활한 소통을 통해 함께 성장하는 밑거름이 되고 있다. 또한 가맹점과 본사와의 실시간 커뮤니케이션이 가능한 ‘신바람 광장’ 채널을 운영해 매장에서의 어려움 해소에도 나서고 있다.

안전한 먹거리 선도를 위해 품질 관리도 강화했다. bhc치킨은 식품의약품안전처가 주관하는 음식점 위생등급제에 적극 참여하고 있다. 현재 1500여 개 매장 중 750개 이상의 매장이 매우 우수를 포함해 위생등급을 획득하였으며 올 연말까지 전 매장이 위생등급을 받을 것으로 기대하고 있다.

종합외식기업으로 한 단계 발전하기 위해 올 초 가정간편식(HMR) 시장에도 진출했다. 1인 가구 등 소형 가구 증가와 간편하게 음식을 즐기려는 소비 트렌드 확산으로 수요가 급증하고 있는 HMR 시장에 주목, 전담팀을 구성해 프리미엄 브랜드로 자리 잡은 ‘창고43’ 브랜드를 HMR 브랜드로 육성키로 하고 지난 2월 '창고43 왕갈비탕', '창고43 어탕칼국수', '창고43 소머리곰탕' 등을 출시하고 시장 진출을 본격화했다.

이후 소고기국밥과 추어탕 등 4종을 추가로 선보였으며 론칭한 HMR 제품들이 호평을 받자 지난달에는 닭가슴살 HMR 4종을 출시해 주력 사업인 치킨 메뉴로 제품 라인업을 확대했다. 향후 bhc치킨의 시그니처 메뉴인 ‘뿌링클’, ‘맛초킹’, ‘딥커리’, ‘맵스터’의 소스를 활용한 8종을 포함, 총 28종의 제품을 추가적으로 출시할 계획이다.

bhc 그룹은 이처럼 bhc만의 성공 DNA를 HMR 신사업과 접목해 신시장을 개척함과 동시에 미래 먹거리를 위한 새로운 성장 동력을 지속적으로 발굴해 나간다는 전략이다.

