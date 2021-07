[아시아경제 공병선 기자] SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 383,600 전일대비 3,600 등락률 +0.95% 거래량 35,109 전일가 380,000 2021.07.20 10:16 장중(20분지연) 관련기사 SK머티리얼즈, 실리콘 음극재 사업 진출…美 기업과 합작사 설립반도체 업종 약세와 코로나19의 확산세…코스피·코스닥 동반 하락 마감외국인·기관 매도세…코스피·코스닥 동반 하락 close 는 포트폴리오 다변화 및 미래 성장 동력 확보를 위해 601억원 규모의 자회사 에스케이머티리얼즈그룹포틴 주식 취득을 결정했다고 20일 공시했다.

이는 자기자본 대비 11.92% 수준이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr