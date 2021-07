삼성전자, 무풍 에어컨으로 '에너지위너상' 3년 연속 최고상

[아시아경제 김흥순 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,700 전일대비 300 등락률 -0.38% 거래량 6,320,027 전일가 79,000 2021.07.20 12:11 장중(20분지연) 관련기사 도쿄 올림픽 D-3…TV업계, '올림픽 특수'는 이미 옛말개미들의 삼전 사랑... 7만전자에도 7월 2兆 베팅“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 는 소비자시민모임이 주최하는 '올해의 에너지 위너상'에서 최고상인 '에너지 대상'을 포함해 총 8개의 본상을 받았다고 20일 밝혔다.

올해의 에너지위너상은 에너지 효율과 절약효과가 뛰어난 고효율 제품의 생산과 소비를 확산하기 위해 수여한다. '삼성 무풍 시스템에어컨 4Way'는 올해 최고상인 에너지 대상 및 산업통상자원부 장관상을 받았다. 이로써 삼성전자는 3년 연속 최고상을 수상했다.

이 밖에 ▲'비스포크 그랑데 건조기 AI'와 '비스포크 식기세척기'는 '에너지 효율상' ▲'비스포크 패밀리허브 냉장고'와 '솔라셀 리모컨'은 '에너지 기술상' ▲'갤럭시 북 프로 360'과 '비스포크 그랑데 세탁기 AI', '시스템에어컨 DVM S2'은 '에너지 위너상'을 각각 받았다.

삼성전자는 온실가스를 감축하기 위해 제품별 에너지 효율을 향상하는 전략을 수립해 적용하고 있다. 이에 따라 제품 사용 단계에서 발생하는 온실가스를 2009년부터 2020년까지 누적 3억100만t 감축했다.

김형남 삼성전자 글로벌CS센터 전무는 "삼성전자는 탄소 저감, 자원 순환, 생태 복원 등 다양한 활동을 통해 환경을 보호하고 인권과 다양성 존중, 미래세대 교육, 기술 혁신을 통한 포용적인 사회를 만들기 위해 지속가능경영을 강화하고 있다"며 "앞으로도 에너지 절감을 위한 기술 혁신을 지속해 나가겠다"고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr