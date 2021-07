"베트남 교민도 백신 접종해 달라" 靑 청원 등장

[아시아경제 김초영 기자] 베트남 교민들을 대상으로 백신을 접종해 달라는 청와대 국민청원이 등장했다. 최근 코로나19 확진자가 5000명대로 급증한 베트남에서는 50대 한인 남성이 코로나19 치료 도중 숨지자 무단으로 화장되는 상황이 벌어지며 교민 사회의 우려가 커지고 있다.

19일 청와대 국민청원 게시판에는 '베트남 호찌민에서 11살 아들과 사는 엄마입니다'라는 제목의 글이 올라왔다.

자신을 베트남 호찌민 거주자라고 밝힌 청원인은 "지금 베트남은 코로나 확진자가 하루 2800명 가까이 되는 수치에 오르락내리락 하고 있다"며 "오늘은 베트남 호찌민에서 황당한 사건이 있었다"고 운을 뗐다.

그는 "50대 후반 한인 남성이 코로나 확진을 받고 호찌민의 한 병원에서 치료받던 중 사망했다"며 "더욱 깜짝 놀란 것은 사망하자마자 유가족들에게 알리지 않고 24시간 이내에 화장을 해버렸다는 사실"이라고 했다.

그러면서 "너무도 무섭고 어처구니없는 상황"이라며 "만약 제가 그 주인공이었다면 11살 아들은 엄마가 베트남에서 사망한 줄도 모르고 있었을 것"이라고 덧붙였다.

청원인은 "하루하루 매일 단톡방이나 베트남 뉴스에 난 기사만 보게 되고 가슴을 졸이며 사는 게 너무 힘들고 두렵고 떨린다"며 "만약 밖에 나가면 공안에게 연행되거나 비싼 벌금을 내야 한다"고 토로했다.

이어 "연행돼 어린 아들과 떨어져 있어야 하는 두려움 때문에 집 앞에도 나갈 수도 없고 은행도 갈 수가 없다"며 "이대로 락다운이 계속된다면 전기요금을 못 내서 전기가 끊어지거나 생활고에 시달려 자택에서 잘못될 수도 있는 상황이 될 것"이라고 호소했다.

그는 "베트남에 있는 대한민국 국민들을 생각해 주셔서 하루빨리 백신을 접종을 할 수 있도록 간곡히 부탁드린다"며 "이곳에 있는 대한민국 국민 모두가 백신 접종을 해서 이 불안한 마음이 해결되고 우리 아이들이 자유롭게 뛰어놀 수 있는 환경이 빨리 왔으면 좋겠다"고 글을 마무리했다.

19일 베트남 보건당국에 따르면 전날 신규 확진자 수는 역대 최다치인 5887명이 나왔다. 베트남은 지난 4월27일부터 시작된 4차 유행으로 지금까지 확진자 5만2164명이 발생하며 강도 높은 사회적 거리두기에 들어갔다. 이에 해당 지역민들은 생필품과 의약품 구매하거나 출근할 때를 제외하고는 집에 머물러야 한다.

정은경 중앙방역대책본부 본부장은 이날 정례 브리핑에서 관련 질의에 "현재 저희가 도입한 백신은 국내 사용을 목적으로 도입하고 계약한 물량"이라며 "이런 백신을 해외로 배송하는 것에 대해서는 제약사와 협의와 검토가 필요하다"고 밝혔다.

정 본부장은 이어 "해외 교민에 대한 접종은 외교부와 접종 방법과 백신 운송 방안 등 실무적인 검토를 함께 진행하는 것이 필요한 상황"이라고 설명했다.

김초영 기자 choyoung@asiae.co.kr