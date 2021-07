카뱅, 비교기업에 국내 은행 제외한 배경은?

"금융지주 및 은행과는 라이선스 측면의 근본적 차이 존재"

[아시아경제 박선미 기자]상장을 앞둔 카카오뱅크의 공모가가 시중 은행들과 비교해 지나치게 높다는 지적이 일고 있는 가운데 카뱅은 비교기업으로 국내 은행들이 아닌 외국계 핀테크 업체 4곳만을 최종 선정했다.

카뱅이 19일 금융감독원에 제출한 정정 증권신고서에 따르면 카뱅의 비교 기업은 미국 모기지업체 로켓컴퍼니, 브라질 금융기술 솔루션 업체 팍세구로, 러시아 핀테크 업체인 TCS그룹 홀딩스, 스웨덴 금융회사 노르드넷 등 4곳이다. 이들의 평균 PBR 7.3배를 적용한 카카오뱅크의 기업가치는 최대 18조5289억원 수준이다.

카뱅은 이번 공모를 위한 비교회사 선정 시, 비교회사군을 은행업을 주로 영위하고 있는 국내 상장 금융지주 및 은행으로 한정 하지 않은 이유에 대해 "인터넷전문은행은 '금융과 정보통신기술의 융합'과 '은행업을 전자금융거래의 방법으로 영위'한다는 점에서 전통 금융지주 및 은행과는 라이선스 측면의 근본적 차이점이 있다"고 밝혔다.

그러면서 "ICT기업이 발행주식의 34%까지 보유할 수 있는 혁신적 지배구조를 구축할 수 있게 된 점에서도 차이가 있다"며 "인터넷전문은행과 전통 은행 사이의 라이선스와 법령 상의 근본적인 차이점은 단순히 오프라인 점포 유무에만 그치는 것이 아니라 은행과 IT플랫폼의 특성이 결합된 인력 구성, 상품 기획, 마케팅 방식 및 점포, IT인프라 등 각종 영업자산의 보유·운영 형태의 차별화로 귀결됐다"고 덧붙였다.

독립적인 금융 플랫폼으로서 지주회사 내 계열사에 국한되지 않는 전방위적인 제휴, 비용구조의 효율화, IT 플랫폼을 통한 네트워크 효과의 극대화 등 기존 은행과는 차별적인 사업적 특징을 갖게 됐음을 강조한 부분이다.

카뱅은 아울러 "많은 월간활성이용자수(MAU)를 기반으로 한 금융 플랫폼으로서의 확장성과 이로부터 파생되는 높은 성장성 역시 기존 은행들과 단순하게 비교될 수 없는 이유"라며 "당사는 은행 포함 전 금융권 모바일 앱 중 가장 많은 MAU를 보유하고 있다"고 전했다.

한편 카뱅은 오는 21일 국내외 기관 투자자 대상 수요예측을 마감하고 공모가를 확정할 예정이다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr