'탈원전' 했지만 믿을 건 원전 뿐…전력대란 우려에 원전 3기 조기투입

이번주 전력공급예비율 안정권 절반인 4%대로 '블랙아웃' 우려

정부, 정비 일정 앞당겨 신월성 1호기·신고리 4호기·월성 3호기 등 이번주 가동 시작

[세종=아시아경제 권해영 기자] 이번주 한낮기온이 최고 36도에 이르는 폭염으로 전력대란이 우려되면서 정부가 정비중이던 원전 3기를 조기투입하는 등 전력 총동원에 나섰다. 현 정권 들어 줄곧 탈원전 정책을 추진해 왔던 정부지만 결국 전력수급 위기 속에 원전에 기대고 있다는 지적이 제기된다.

산업통상자원부는 계획예방정비 등으로 정지 중이었던 신월성 1호기, 신고리 4호기, 월성 3호기 등 원전 3기를 이달중 순차적으로 재가동한다고 19일 밝혔다.

신월성 1호기(1000㎿)는 지난 16일 원자력안전위원회 승인을 획득해 18일 가동을 시작했다.

신고리 4호기(1400㎿)는 터빈 주변설비 화재로 정지됐으나 15일 원안위가 사건 조사를 마치고 현재 재가동 승인을 기다리고 있다. 승인이 이뤄지면 오는 21일엔 계통 연결을 통해 전력공급에 기여할 걸로 예상된다. 당초 가동 예정 시점보다 일주일 쯤 앞당겨진 것으로 전해졌다.

월성 3호기(700㎿)는 예정된 계획정비 일정에 따라 원안위 재가동 승인이 이뤄지면 23일부터 전력 공급이 가능하다.

산업부 관계자는 "원전 3기가 재가동시 7월 넷째주는 지난주 대비 2150㎿의 원전 전력 공급이 추가 확충될 예정"이라고 밝혔다.

정부가 전력 총동원에 나서는 건 이번주 한낮기온이 최고 36도에 이르는 등 폭염이 예고되면서다. 코로나19 이후 산업용 전력 사용량 증가에 가정용 냉방 수요까지 겹치면서 산업부는 이번주 전력공급예비율이 안정권(10%)의 절반 이하인 4.2% 수준까지 내려갈 수 있다고 예상한다.

에너지 업계에선 정부의 무리한 탈원전 정책이 전력수급 불안을 초래했다고 지적한다. 한울 1·2호기(발전용량 각각 1.4GW)가 당초 예정대로 각각 2018년 4월, 2019년 2월 상업운전을 시작하고 월성 1호기(발전용량 0.6GW)가 조기폐쇄 되지 않았을 경우 예비력이 3.4GW 증가하기 때문이다.

무엇보다도 정부가 정비중인 원전 3기를 이번주 조기 투입하는 것과 관련해 결국 현 정권 들어 일관된 탈원전 정책 추진에도 불구하고 안정적인 전력 수급을 위해선 원전 가동이 불가피하다는 점이 입증된 것이란 지적이 나온다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr