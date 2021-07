"못 먹겠다" 1점 리뷰에…"ㅈㅅㅋㅋ" 답글 단 타코야키 사장 논란

[아시아경제 나예은 기자] 배달된 음식을 지적하는 리뷰에 짧고 무성의한 답글로 일관한 타코야키 가게 사장의 대응이 온라인에서 확산하고 있다.

18일 각종 온라인 커뮤니티에는 '배민(배달의 민족) 타코야키 집 리뷰 답변 논란'이라는 제목의 게시물이 게재됐다. 해당 글에는 타코야키에 대한 불만을 적은 고객들의 리뷰와 해당 가게 사장의 답글이 담겨있다.

해당 글에는 한 고객이 타코야키 사진을 올리며 "이건 좀 심한 게 아닐까요. 그냥 빈대떡인데, 미리 만들어둔 거 넣어 보내시나요?"라고 불만을 표했다. 그러자 사장은 "ㄴㄴㄴ ㅈㅅ ㅋ"라며 성의 없는 답변을 남겼다.

'ㄴ'는 '아니다'라는 뜻의 노(NO)를 뜻하며, 'ㅈㅅ'은 죄송, 'ㅋ'은 웃음을 뜻한다.

또 다른 리뷰 작성자는 "가쓰오부시 없으면 안 팔아야 하는 게 아닌지, 먹다가 밀가루 맛밖에 안 나서 짜증 나네요"라고 지적했다. 이에 사장은 'ㅈㅅ ㅋㅋ'라며 무성의한 태도로 일관했다.

이 밖에도 "바삭하게 탔어요. 써서 못 먹겠네요"라는 리뷰에는 "ㅈㅅ ㅋ"라고 답글을 남겼다.

이를 본 누리꾼들은 "저런 인성으로 장사하나" "재료비 아깝다" "저런 리뷰 보면 절대 안 시킬 듯"이라며 사장의 태도를 비판했다. 또 "저 정도면 배민(배달의 민족)에서 패널티라도 줘야 함" "이런 사람들이 소상공인 욕 먹인다. 전문성 없으면 창업을 하지 말자"라는 반응을 보였다.

한편 배달 어플의 리뷰와 별점이 구매자의 주문에 영향을 미치면서 이와 관련된 문제가 빈번하게 일어나고 있다. 익명성 뒤에 숨어 갑질하는 이른바 '블랙컨슈머'의 사례도 있지만, 손님의 정당한 항의에도 무책임하거나 비꼬면서 답글을 남기는 사장들의 태도도 문제가 되고 있다.

앞서 지난 2월에는 햄버거를 주문한 한 고객이 "산체스버거는 솔직하게 맛있는지 모르겠어요 비싸기도 비싸고.. 근데 리뷰가 다 좋은 거 보면 오늘 같이 먹은 3명이 다 수제버거를 안 좋아해서 그럴 수도 있어요"라는 내용의 리뷰를 남기자, 사장은 "글이 많이 기네요. 2줄 요약"이라며 "응 할많하않"이라고 답해 논란을 일으킨 바 있다.

나예은 인턴기자 nye8707@asiae.co.kr