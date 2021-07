진주시-한국승강기안전공단 ‘그린 협약’ 체결

혁신도시 이전 공공기관 봉사단, “아름다운 진주, 우리도 지킵니다”



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시와 한국승강기안전공단(KoELSA)은 19일 오전 한국승강기안전공단에서 진주시 관내 도시공원과 가로수 등 쾌적한 환경조성을 위한 ‘그린 협약’을 체결했다.

협약은 2019년 1월부터 진주시와 혁신도시 11개 공공기관이 혁신도시 환경정비를 위해 추진하는 사업으로, 그동안 뚜렷한 성과를 내지 못하다가 이날 한국승강기안전공단과 첫 협약을 체결하게 됐다.

이날 협약으로 한국승강기안전공단은 임직원 45명으로 ‘KoELSA 환경지킴이 봉사단’을 구성해 읍면동과 연계한 환경정화 활동과 부산물 처리 등 봉사활동을 매월 1회 정기적으로 실시한다.

진주시 관계자는 “진주시와 혁신도시 공공기관과의 협업을 통해 지역 주민들과 아름다운 화합이 이뤄지고 지역사회를 위한 상생 기반을 마련할 것으로 기대하고 있다”고 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr