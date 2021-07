25일까지 지하 1층서

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] ㈜광주신세계 (대표이사 이동훈)는 오는 25일까지 지하 1층에서 반려동물 전문 브랜드 'MIMINKO (미밍코)' 팝업스토어를 연다고 19일 밝혔다.

체코어로 '아기'를 의미하는 미밍코는 펫 종과 크기에 맞는 의류와 장신구 뿐만 아니라 친환경 소재의 장난감, 기능성을 강조한 각종 용품, 프리미엄 간식부터 영양제까지 다양한 제품들을 선보인다.

미밍코 관계자는 "소중한 반려동물을 위한 감각적이고 차별화된 다양한 제품들을 이번 팝업스토어를 통해 직접 만나보길 바란다"고 말했다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr