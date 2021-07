한국인 기대수명 83.3년…자살사망률·외래진료횟수 OECD 최고

[아시아경제 서소정 기자] 한국인의 기대수명은 83.3년으로 경제협력개발기구(OECD) 국가 평균 81.0세보다 2.3년 긴 것으로 나타났다. 반면 우라나라의 자살사망률은 OECD 국가 중에서 가장 높았다.

보건복지부는 OECD가 지난 7월 발간한 '보건통계(Health Statistics) 2021'의 주요 지표별 회원국간 수준·현황 등을 분석한 결과를 19일 발표했다.

우리나라 국민의 기대수명은 2019년 기준 83.3년으로 OECD 국가 평균보다 2.3년 길었고 기대수명이 가장 긴 일본(84.4년)보다는 1.1년 짧았다. 기대수명은 해당연도 출생아가 앞으로 살 것으로 기대되는 연수로, 우리나라는 10년 전과 비교해 3.3년 증가했다. 성별로는 남성의 기대수명이 80.3년으로 80세를 넘었고, 여성은 86.3세였다.

지난 2018년 우리나라의 회피가능 사망률은 인구 10만명당 144.0명으로 OECD 평균인 199.7명보다 낮았다. 회피가능 사망률은 질병의 예방 활동을 통해 막을 수 있는 사망(예방가능사망)과 시의 적절한 치료서비스의 제공으로 막을 수 있는 사망(치료가능사망)에 따른 사망률을 의미한다.

자살사망률은 OECD 국가 중 가장 높았다. 2018년 우리나라의 자살사망률은 인구 10만명당 24.7명으로 OECD 국가 평균(11.0명)의 배 이상이었다. 성별로는 남자가 인구 10만명당 37.6명이었으며, 여자는 인구 10만명당 13.7명으로 남녀 모두 OECD 국가 평균보다 배 이상 높았다. 국내 자살사망률은 2009년 인구 10만명당 33.8명에서 2017년 23.0명으로 감소세였으나, 2018년 24.7명으로 다소 증가했다.

영아사망률은 출생아 1000명당 2.7명으로 OECD 평균(4.2명)보다 1.5명 낮았다.

건강 위험요인을 살펴보면 2019년 15세 이상 인구 중 매일 담배를 피우는 사람 비율(흡연율)은 16.4%로 OECD 평균(16.4%)과 비슷한 수치를 보였다.

순수 알코올 기준으로 측정한 15세 이상 인구 1인당 주류 소비량은 연간 8.3ℓ로 OECD 평균(8.8ℓ)보다 적었다.

'과체중 및 비만'인 15세 이상 국민은 33.7%로 일본(27.2%)에 이어 두 번째로 적게 나타났다. 하지만 과체중 및 비만 인구 비율은 2009년 30.5%에서 2014년 30.8%, 2019년 33.7%로 점차 증가했다.

보건의료자원을 보면 OECD 국가와 비교해서 임상의사, 간호인력(간호사·간호조무사) 등 인적 자원은 적고 병상, 의료장비(MRI·CT 스캐너) 등 물적 자원은 많은 편이었다.

임상 의사수·의학계열 졸업자 수 OECD 국가 중 세번째로 적어

임상 의사 수(한의사 포함)는 인구 1000명당 2.5명으로 OECD 국가 중에서 폴란드, 멕시코에 이어 세 번째로 적었다. 인구 1000명당 임상 의사가 많은 국가는 오스트리아(5.3명)와 노르웨이(5.0명)이다.

우리나라 의학계열(한의학 포함, 치의학 제외)졸업자는 인구 10만 명당 7.4명으로 OECD 국가 중에서 일본(7.1명), 이스라엘(7.2명)에 이어서 세 번째로 적었다.

간호인력은 인구 1000명당 7.9명으로 OECD 평균(9.4명)보다 1.5명 적었으며, 전체 간호 인력 중 간호사는 1000명당 4.2명으로 OECD 평균(7.9명)보다 적었다.

병원 병상 수는 인구 1000명당 12.4개로 일본(12.8개)에 이어 두 번째로 많았으며, OECD 평균(4.4개)의 약 2.8배 수준이다.

인구 100만명당 자기공명영상(MRI) 보유 대수는 32.0대, 컴퓨터단층촬영기(CT 스캐너)는 39.6대로 모두 OECD 평균보다 많았다.

우리나라 국민 1명이 의사에게 외래 진료를 받은 횟수는 연간 17.2회로 OECD 국가 중 가장 많았다. 이는 OECD 평균(6.8회)보다 2.5배 높은 수준이다.

