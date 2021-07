조지 소로스·빌 게이츠, 英 의료업체 인수해 저소득 국가 의료 지원

[아시아경제 박병희 기자] 조지 소로스와 빌 게이츠가 저소득 국가의 열대성 질환 예방을 위해 영국 의료기기업체 몰로직을 인수한다. 게이츠와 소로스는 몰로직을 인수해 저소득 국가 의료 사업 지원을 위한 사회적 기업으로 변모시킬 계획이다.

18일(현지시간) 주요 외신에 따르면 소로스 경제개발펀드(SEDFㆍSoros Economic Development Fund)는 몰로직에 최소 3000만파운드를 투자할 계획이다. 빌앤멀린다 게이츠 재단도 몰로직에 투자한다. SEDF와 빌앤멀린다 게이츠 재단은 현재 몰로직의 주주인 포어사이트 그룹, 캘큐러스 캐피털과 함께 몰로직을 인수한 뒤 사회적 기업으로 변모시킬 계획이다. SEDF가 컨소시엄을 이끌고 있다.

몰로직은 뎅기열, 열대 피부병인 사상충증과 같은 열대성 질병 진단 시약을 생산하는 업체다. 소로스와 게이츠는 몰로직을 인수해 저소득 국가에서 열대성 질환을 빠르고 값싸게 분석할 수 있도록 도울 예정이다. 몰로직은 세네갈의 한 연구소와 단 1달러로, 10분 만에 코로나19 감염 여부를 확인할 수 있는 시약도 연구하고 있다. 몰로직의 사명은 향후 '글로벌 액세스 헬스(Global Access Health)'로 변경될 예정이다.

몰로직은 영국 남동부 베드포드에 본사를 둔 영리 기업이다. 몰로직은 SEDF가 주도하는 컨소시엄에 인수된 뒤에는 저소득 국가들을 돕기 위한 연구에 주력할 방침이라고 밝혔다.

몰로직의 마크 데이비스 최고경영자(CEO)는 우선적으로 아프리카를 지원할 것이라며 아프리카를 더 이상 하찮은 존재로 남겨두지 않을 것이라고 말했다. 그는 "더 많은 일을 하기 위한 유일한 방법은 우리 스스로가 부당한 이익을 취하려는 굴레에서 벗어나는 것"이라고 말했다. 데이비스 CEO는 아버지 폴 데이비스와 함께 몰로직을 창업했다.

SEDF의 션 힌튼 CEO는 많은 비용을 들여 비싼 약품을 개발하는 선진국형 모델은 세계 어디에서나 통용되지 않는다며 저소득 국가에서 기존의 시장이 실패했던 문제를 해결하겠다고 강조했다. 그는 이번 계획을 선(善)을 위해 기업을 인수하는 것이라고 설명하며 수익 등을 고려하지 않고 하나의 사업으로 계속 운영하겠다고 덧붙였다.

빌앤멀린다 게이츠 재단의 댄 와튼도프 이사도 몰로직의 사회적 기업 모델이 성공한다면 다른 분야에서도 계속 사회적 기업을 추구하겠다고 밝혔다.

