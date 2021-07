서울시 "민주노총 집회 참석자 통보 즉시, 추적·관리·검사 실시"

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 지난 3일 서울 종로구 일대에서 열린 전국노동자대회 참석자 명단을 받는 대로 코로나19 확진 여부를 추적할 계획이라고 밝혔다.

19일 박유미 서울시 방역통제관은 코로나19 온라인 브리핑을 통해 "민주노총 서울 집회 참석자 명단을 요청했다"면서 "명단이 최종 통보되면 추적, 관리, 검사 등을 적기에 실시하겠다"고 설명했다.

민주노총은 지난 3일 서울 종로구 일대에서 주최측 추산 8000여명이 참석한 가운데 전국노동자대회를 개최했다. 서울시는 코로나19 확산을 우려해 개최 금지를 통보하고 집회 예정지를 봉쇄했지만 민주노총은 장소를 바꿔 집회를 진행했다.

현재까지 집회 참가자 중 3명이 코로나19 확진판정을 받았고, 이에 질병관리청은 참가자 전원에게 진단 검사를 받으라는 행정명령을 17일 내렸다.

박 통제관은 "그간 집회 참석 확진자가 있는지 지속적으로 질병청에서 민주노총과 함께 모니터링했다"면서 "매일 확진 여부를 조사하는 한편 확진자가 나옴과 동시에 행정명령을 내렸다"고 말했다.

