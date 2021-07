한컴MDS, 헬스케어 서비스 기업 '케어링크' 인수

[아시아경제 부애리 기자] 한글과컴퓨터그룹이 자회사 한컴MDS를 통해 토탈 헬스케어 서비스 기업 '케어링크'의 지분 63.4%를 인수한다고 19일 밝혔다.

2016년에 설립된 케어링크는 건강검진 대행 플랫폼 ‘케어헬스’, 유전자 검사 서비스 등 건강검진·건강관리에 특화된 데이터 중심의 토탈 헬스케어 서비스를 제공하고 있다.

한컴MDS는 인공지능(AI) 기술, 클라우드 사업을 케어링크의 헬스케어 서비스 역량과 연계해 데이터 분석 기반의 디지털 헬스케어 사업을 추진한다.

고객 동의 데이터를 기반으로 AI가 건강검진을 설계해주는 ‘맞춤형 건강검진·건강관리 서비스’를 제공한다. 자체 유전자검사연구소를 설립해 유전자 데이터 기반의 특화서비스를 개발한다.

한컴MDS는 이번 인수를 통한 디지털 헬스케어 사업 진출과 함께 AI, 클라우드, 모빌리티, 메타버스 등 신사업 비중 확대와 사업 포트폴리오 다각화에 나선다.

한컴 측은 "한컴헬스케어의 진단키트·진단 솔루션 사업, 한컴피플의 시니어케어 서비스 등 그룹 내 헬스케어 사업과의 시너지 창출에도 기대를 걸고 있다"고 전했다.

