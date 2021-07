수은, '디지털 공급망금융'으로 의류수출기업에 유동성 공급

수출채권 재인수 방식으로 회전한도 3000만달러 제공

[아시아경제 김진호 기자] 한국수출입은행은 국내 중소·중견기업의 수출자금 회수기간 단축을 위해 무서류방식의 ‘디지털 공급망금융’으로 수출채권 매입에 나선다고 19일 밝혔다.

디지털 공급망금융이란 공급자(수출자), 구매자(수입자), 금융기관간 글로벌 공급망 연계시스템을 통해 서류없이 수출채권을 매입하는 금융상품이다. 은행이 거래당사자와 운송회사가 이용하는 디지털 플랫폼에 접속해 고객의 서류제출 없이도 실물거래를 신속히 확인한 후 운전자금을 지원하는 것이다.

수은은 이날 국내 기업이 미국 유명 의류기업인 더갭(The Gap)과 의류 수출거래에서 발생하는 수출채권을 도이치뱅크에 매각하면 수은이 이를 재인수하는 방식으로 회전한도 3000만달러 규모의 디지털 공급망금융을 지원하기로 했다.

수은은 앞으로도 코로나19 확산이 지속되면서 어려움이 가중되고 있는 국내 중소·중견기업에게 수출채권 매입을 통해 추가 유동성을 공급하고 할인료 절감의 혜택을 줄 방침이다.

수은 관계자는 “디지털 공급망금융은 우리 수출기업과 수입기업, 금융기관의 상생협력모델로 우리 기업의 경쟁력을 강화시킬 것이다”며 “신속한 비대면 업무처리가 가능해 효율성과 거래투명성이 크게 높아질 것으로 기대한다”고 말했다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr