담양지역자활센터, 보건복지부 주관 ‘지역특화사업’ 우수기관 선정

전국 237개 지역자활센터 2019~2020년 자활사업 평가





[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 담양군은 보건복지부 주관 237개 지역자활센터 평가에서 담양지역자활센터의 ‘지역특성화상품 야생화 및 남도 꽃차 생산 규모화 사업’이 호평을 받으며 우수기관으로 선정됐다고 19일 밝혔다.

보건복지부는 각 지역자활센터에서 기획·운영한 사업의 내용 및 운영성과 등을 평가해 전국 10개 사업을 선정했으며 전반적인 평가 지표에서 고르게 우수한 점수를 받아 우수사업 기관 선정과 950만 원의 인센티브 지원이 확정됐다.

담양지역자활센터에서는 기초수급자와 차상위계층에게 체계적인 사례관리를 통해 현재 6개 사업단 50명에게 안정적인 일자리를 제공하고 있으며 자격증 취득, 자산형성사업 등을 통해 자립을 돕고 있다.

조태섭 지역자활센터장은 “직접 일자리 제공만이 아닌 저소득층이 스스로 어려움을 극복할 수 있도록 자립역량을 강화하고 지역사회와 협력을 통한 자립 여건을 조성하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

