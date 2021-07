"격식을 벗고 혁신 입자"…동아쏘시오그룹, 임직원 '자율복장제' 시행

2017년 캐주얼데이 도입 후 확대 운영

[아시아경제 김지희 기자] 동아쏘시오홀딩스는 동아쏘시오그룹 임직원을 대상으로 자율복장제를 시행한다고 19일 밝혔다. 이에 따라 동아쏘시오홀딩스를 비롯해 동아ST, 동아제약 등 그룹 임직원들은 시간·장소·상황(TPO)에 맞게 업무 효율을 높이는 자율복장으로 근무하면 된다.

이번 자율복장제는 자유롭고 편안한 복장을 통해 유연한 근무 환경을 조성하고 업무 효율을 증대하기 위해 마련됐다.

동아쏘시오홀딩스는 2017년 10월 유연한 조직문화 구축을 위해 ‘캐주얼데이’를 처음 도입한 바 있다. 매월 셋째주 금요일을 캐주얼데이로 지정해오다 지난해부터는 매주 금요일로 확대 운영했다. 이번 완전 도입으로 임직원들은 요일에 관계없이 개인 업무 특성에 맞는 복장으로 출근이 가능해졌다.

동아쏘시오홀딩스 관계자는 “불필요한 규정과 절차를 없애자는 취지로 이번 자율복장제를 시행하게 됐다”며 “'격식을 벗고 혁신을 입자'라는 슬로건으로 직원들 스스로 복장을 자율적으로 선택함으로써 업무효율성은 올리고 다름과 차이를 존중하는 기업문화가 구축 될 것으로 기대한다”고 말했다.

