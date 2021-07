경찰, '변사사건 수사' 검시조사관 2배 늘린다…올해 143명 채용

수사 전문성 강화 위한 채용 확대

[아시아경제 이관주 기자] 경찰이 변사사건 수사의 전문성 강화를 위해 검시조사관을 대폭 증원하기로 했다.

경찰청 국가수사본부(국수본)는 올 상반기 간호사·임상병리사 자격 보유자 65명을 신임 검시조사관으로 채용한 데 이어 하반기에도 추가 선발해 올해 총 143명을 채용할 예정이라고 19일 밝혔다.

검시조사관은 전국 시·도경찰청에 139명이 근무 중으로, 2005년 최초 도입돼 변사사건 발생 직후 변사자 사망원인 조사와 부검 필요성 판단을 주 임무로 하고 있다.

경찰은 그간 인력 문제로 신속하고 체계적인 현장 대응에 한계가 있었으나, 올해 채용인원 143명이 현장에 배치되면 인력 규모가 현재의 2배 수준(현 139명→282명)으로 확대되는 만큼 변사사건 수사역량이 크게 강화될 것으로 보고 있다.

채용된 신임 검시조사관은 경찰수사연수원과 국립과학수사연구원에서의 전문교육, 시도경찰청에서의 현장 실습교육을 거쳐 오는 12월부터 변사사건 현장에 정식 투입될 예정이다.

경찰은 아울러 수사 분야별 전문성 강화를 위해 변호사·사이버수사 등 다양한 분야 경력자에 대한 수사분야 경찰관 채용(경력경쟁채용)을 확대해 올해 14개 분야 332명을 채용할 방침이다.

특히 형사소송법 등 개정에 따라 사건심사나 중요사건 대응에 있어 법률전문가 수요가 늘 것으로 예상되면서 변호사의 채용 규모를 확대(20명→40명)하고, 사이버마약 사범 급증에 따라 사이버 마약수사 분야 채용을 신설했다.

국수본 관계자는 "다양한 분야의 전문가를 수사 분야 경찰관으로 지속 채용해 인적 역량을 높여 나가겠다"고 말했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr