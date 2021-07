53~54세 예약 오늘 오후 8시부터…고3·교직원 접종 시작

접속 장애 방지 차원서 연령별 순차 예약…불안은 여전

[아시아경제 서소정 기자] 53~54세를 대상으로 한 코로나19 백신 예방접종이 19일 오후 8시부터 시작된다. 앞서 55~59세를 대상으로 한 사전예약서 '접속 장애'와 '뒷문 예약'으로 큰 혼선을 초래한 만큼 50~54세를 대상으로 한 예약은 연령별로 나눠서 진행하기로 했다.

코로나19 예방접종대응추진단에 따르면 이날은 53~54세(1967~1968년생)만 예약이 가능하다. 당초 추진단은 이날부터 50~54세 390만명의 예약을 진행키로 했지만, 지난 55~59세 예약 첫날 접속자 폭주로 단 하루만에 준비한 백신 물량이 동나면서 계획을 수정했다. 예약자가 접속 시작 시간에 대규모 몰리면서 긴 대기시간이 발생하는 것을 막기 위해 연령별로 순차적으로 예약을 진행한다.

이에 따라 50~52세(1969~1971년생) 예약은 21일 오후 8시부터 시작되며, 20일부터 24일까지는 연령 구분 없이 예약을 할 수 있다. 50~54세는 내달 16일부터 25일까지 전국 예방접종센터와 위탁의료기관에서 모더나 백신을 접종한다. 이들은 당초 내달 9일부터 백신을 접종할 예정이었지만 백신 수급에 차질이 생기면서 일주일 접종 일정이 연기됐다.

다만 이날 53~54세의 예약 시에도 접속 장애가 발생할 수 있어 불안감이 여전히 남아있는 상황이다. 추진단은 "예약 시작 시점에 동시에 다수의 예약자가 몰리면 사이트 장애가 발생할 수 있다"며 "50~54세 예약은 인원 제한 없이 마감일까지 계속 예약을 받기 때문에 시작 시간에 맞춰 예약하는 것보다 시차를 두고 예약을 시도하는 것이 좋다"고 말했다.

이날은 청소년 대상 코로나19 예방접종도 시작된다. 고등학교 3학년과 교직원 등 총 65만명에 대한 접종은 전국의 290여개 예방접종센터에서 이달 30일까지 이뤄질 예정이다. 이들은 화이자 백신을 맞으며, 2차 접종 기간은 내달 9일부터 20일까지다.

정부는 지난 3월 화이자 백신의 국내 사용을 허가하면서 만 16~17세 청소년에게 사용할 수 있도록 허가했다. 추진단에 따르면 학생과 교직원 대상자 65만1000명중 97%인 63만2000명이 접종에 동의했다. 재수생 등 9월 수능 모의평가를 신청한 기타 수험생은 이달 말 사전예약을 거쳐 내달 중 접종을 받는다.

추진단은 "화이자·모더나 등 메신저리보핵산(mRNA) 백신은 접종 후 매우 드물게 심근염·심낭염과 같은 이상반응이 발생할 수 있다"며 "가슴 통증과 압박감, 호흡곤란, 호흡 시 통증 등의 의심증상이 나타나면 즉시 의료기관 진료를 받아달라"고 당부했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr