한세드림, 1분기 매출 목표 달성…전 직원 성과급 지급

[아시아경제 이승진 기자] 국내 대표 유아동복 기업 한세드림은 2021년도 1분기 매출 및 영업이익 목표를 달성하며 전사적으로 성과급을 지급했다고 19일 밝혔다.

한세드림은 사업을 전개중인 브랜드 모두 올 1분기 매출액 목표치를 넘기며 흑자를 달성했다. ‘모이몰른’은 매출액과 영업이익 모두 목표이상 달성해 100%에 달하는 성과급을 받았다. ‘컬리수’, ‘플레이키즈프로’와 ‘리바이스키즈’ 역시 목표한 매출 성과를 올리는 데 성공하며 전사적으로 1분기 영업이익 흑자 기록을 세워 전원 75%의 성과급을 받게 됐다.

올 1분기는 1학기 등교가 부분적으로 확대됨에 따라 신학기 특수로 지갑을 여는 부모들이 급증했다. 또 실내와 집 근처에서 입기 편한 ‘원마일웨어 룩’이 새로운 트렌드로 떠오르며 세련된 맵시와 기능성을 모두 갖춘 한세드림 브랜드 제품들이 매출 증진을 이끌어냈다고 한세드림 측은 분석했다.

한세드림은 각 부서별 목표 달성 여부에 따라 1년에 총 4번의 성과급을 지급한다. 회사를 위해 애쓰는 직원들의 사기를 충전하고 더 나은 업무 환경을 제공하고자 하는 차원이다.

김지원 한세드림 대표는 “전 세계적으로 어려웠던 시기 속에서도 소비자 분들의 관심이 이어지며 의미 깊은 성과를 이룰 수 있었다”며 “앞으로도 유아동복 시장의 선두주자로서 모범이 되는 좋은 모습을 보여드릴 수 있도록 노력할 것”이라고 전했다.

