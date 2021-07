아프간, 파키스탄 주재 대사 본국소환..."대사 딸 납치사건으로 안전우려"

아프간대사 딸, 괴한에 납치·폭행후 석방

파키스탄 정부, "수사가 최고수준으로 진행중"

[아시아경제 이현우 기자] 아프가니스탄 정부가 파키스탄 주재 자국 대사를 안전상 이유로 본국으로 소환했다. 앞서 발생한 해당 대사 딸 납치사건으로 안전이 위험하다는 판단 때문으로 알려졌다. 파키스탄 당국은 신속한 수사와 용의자 처벌을 약속했다.

18일(현지시간) AFP통신 등 외신에 따르면 아프간 정부는 파키스탄 주재 자국 대사를 안전상의 이유로 본국에 소환했다. 파키스탄 주재 대사의 20대 딸이 납치된 뒤 폭행당한 사건이 발생한 것에 따른 후속조치라고 아프간 정부는 설명했다.

이날 아프간 정부는 성명을 통해 "납치사건 이후 안전에 대한 위협이 사라질 때까지 대사와 고위 외교관들을 소환한다"며 "파키스탄 정부에 납치범들에 대한 신속한 체포 및 기소를 요구한다"고 밝혔다.

아프간 외무부에 따르면 앞서 지난 16일 주파키스탄 아프간 대사의 딸인 실실라 알리힐(26)은 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 집으로 가는 도중 납치돼 약 5시간동안 심각한 폭행을 당한 뒤 풀려났다. 알리힐은 병원에서 치료 중으로 신체 곳곳에 골절상을 입은 것으로 알려졌다.

알리힐의 납치 및 석방에 대한 구체적인 경위는 알려지지 않았다. 파키스탄 외무부는 "알리힐이 그녀의 차량에서 공격을 받았다"며 "아프간 대사 가족에 대한 경호를 강화했다"고 밝혔다. 이어 이번 아프간 정부의 대사 소환 조치에 대해 "불행한 일이고 유감스럽다. 아프간 정부가 결정을 재고하기를 바란다"며 "납치 사건에 대한 수사가 최고 수준으로 이뤄지고 있다"고 강조했다.

그러나 아프간 정부는 파키스탄 정부의 수사 속도와 의지에 의문이 든다며 대사소환을 강행한 것으로 알려졌다. 그동안 파키스탄이 탈레반에 은신처를 제공하고 지하디스트(이슬람 성전주의자) 반군들을 아프간에 보냈다고 비난하는 등 양국관계가 크게 악화돼왔다.

