[아시아경제 임혜선 기자] 롯데푸드는 롯데 떡갈비를 리뉴얼 출시했다고 19일 밝혔다.

롯데 떡갈비는 1998년 남도 전통 요리인 떡갈비를 최초로 제품화해 출시한 롯데푸드의 대표 장수제품이다. 갈비살 등 돼지고기를 여러 번 다지고 양념장에 재워 구운 깊은 맛으로 20년이 넘게 반찬과 간식 등으로 애용되어 왔다.

이번에 리뉴얼 출시된 ‘쉐푸드(Chefood) 롯데떡갈비’는 기존 제품인 ‘의성마늘 떡갈비’보다 갈빗살 함량을 42% 늘렸다. 고기는 국내산 돼지고기만 사용됐다. 여기에 배, 파인애플을 사용한 원료로 자연스러운 감칠맛을 살렸다. 오븐에 구워 육즙을 가둔 후 불에 직접 구워내는 직화 공정을 더해 은은한 불향과 함께 그릴 자국을 더했다.

