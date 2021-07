[디오픈] 24세 모리카와 "벌써 메이저 2승~"…스피스 2위(종합)

149번째 디오픈 최종일 4언더파 '2타 차 우승', 사흘 연속 선두 우스트히즌은 1오버파 주춤 공동 3위

[아시아경제 김현준 골프전문기자] 24세 콜린 모리카와(미국)가 ‘메이저 2승 사냥’에 성공했다.

이번에는 더욱이 지구촌 골프계 ‘최고(最古)의 메이저’ 149번째 디오픈(총상금 1150만 달러)이다. 19일 새벽(한국시간) 잉글랜드 샌드위치 로열세인트조지스골프장(파70ㆍ7189야드)에서 끝난 최종일 4언더파를 보태 2타 차 우승(15언더파 265타)을 일궈냈다. 지난 3월 월드골프챔피언십(WGC)시리즈 워크데이챔피언십에 이어 2021시즌 2승째이자 미국프로골프(PGA)투어 통산 5승째, 우승상금은 207만 달러(23억6200만원)다.

모리카와는 2018년 세계 아마추어랭킹 1위를 차지한 차세대 월드스타다. 실제 2019년 프로로 전향해 7월 배러쿠다챔피언십에서 곧바로 첫 우승을 신고했다. 2020년 6월 RBC헤리티지까지 ‘22개 대회 연속 본선 진출’이라는 일관성이 돋보였고, 7월 워크데이채리티오픈에서 연장사투 끝에 저스틴 토머스(미국)를 제압해 다시 한 번 스포트라이트가 쏟아졌다. 8월 PGA챔피언십에서 드디어 메이저 챔프 반열에 올랐다.

올해 역시 WGC시리즈 우승으로 존재감을 드러냈다. 모리카와가 PGA챔피언십과 이번 디오픈 모두 첫 출전 우승이라는 게 흥미롭다. 1타 차 2위로 출발한 이날은 7~9번홀 3연속버디로 승기를 잡았다. 사흘내내 리더보드 상단을 독점한 루이 우스트히즌(남아공)이 2오버파로 무너져 이렇다할 경쟁자가 보이지 않았다. 막판 15번홀(파5) 버디로 쐐기를 박았다. 무엇보다 홀 당 평균 1.56개 ‘짠물퍼팅’이 위력을 발휘했다.

스피스 2위(13언더파 267타), 우스트히즌은 결국 1오버파로 주춤해 공동 3위(11언더파 269타)로 밀렸다. 지난 5월 PGA챔피언십과 6월 US오픈에서 연거푸 준우승, 이번에는 ‘와이어 투 와이어’ 우승이 날아갔다. ‘US오픈 챔프’ 욘 람(스페인)의 ‘메이저 2연승 진군’은 공동 3위에서 멈췄다. 브룩스 켑카가 5언더파 데일리베스트를 앞세워 공동 6위(8언더파 272타), ‘넘버 1’ 더스틴 존슨(이상 미국)이 공동 8위(7언더파 273타)다. 안병훈(30ㆍCJ대한통운)은 공동 26위(3언더파 277타)에 머물렀다.

김현준 골프전문기자 golfkim@asiae.co.kr