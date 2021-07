캐나다, '코로나19 백신 접종률' 미국 추월

[아시아경제 김대현 기자] 캐나다의 코로나19 백신 접종률이 미국을 앞섰다.

18일(현지시간) BBC 방송에 따르면 지난 16일까지 캐나다 시민 가운데 48.45%가 백신 접종을 완전히 끝내 미국의 48.05%를 추월했다.

조 바이든 미국 대통령은 이달 초까지 성인 백신 접종률을 70%까지 끌어올리겠다고 선언했지만, 목표를 달성하지 못했다. 현지언론들은 일부 지역·계층이 백신에 거부감이 크기 때문이라고 보도 중이다.

캐나다도 지난 3월 말부터 백신 접종률이 가파르게 증가하다 최근 정체되고 있다. 캐나다에서 최근 일일 확진자는 3000명 정도로 지난해 여름 이후 최저다.

쥐스탱 트뤼도 캐나다 총리는 최근 시민의 80% 정도가 최소 1차 접종까지 마치자 8월 중순부터 백신 접종을 마친 미국 시민·영주권자의 입국을 자유롭게 허용할 것으로 기대한다고 밝혔다.

캐나다 정부는 9월 초부터 백신을 접종한 다른 국가 시민들에 대해서도 별도 규제 없이 입국을 허용하는 것을 계획 중이다. 캐나다는 지난해 3월부터 외국인들의 비필수적인 여행을 대부분 제한해 왔다.

