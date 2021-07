[아시아경제 김대현 기자] 도쿄올림픽 개최 도시인 도쿄도의 코로나19 하루 확진자가 5일 연속 1000명대를 기록했다.

18일 도쿄도는 올림픽 개막을 닷새 앞둔 이날 1008명의 코로나19 확진자가 새로 보고됐다고 밝혔다. 신규 확진자는 전날 대비 402명 줄었지만, 일주일 전인 지난 11일 대비 394명 늘어난 수치다.

일본 정부는 도쿄도의 코로나19 확산에 대응해 지난 12일부터 '긴급사태 선언'을 발령했다. 발령기한은 내달 22일까지다. 이는 오는 23일부터 내달 8일까지인 도쿄올림픽 전체 기간을 포함하는 것이다.

일본 정부는 긴급사태 기간 중 음식점에서 술을 판매하지 말고 오후 8시면 영업을 종료하라고 당부하고 있다.

