"北 줄 백신은 있고, 청해부대는…" 野, 군장병 백신 미접종 비판

[아시아경제 황수미 기자] 최근 청해부대 코로나19 대규모 집단감염 사태와 관련해 야권이 군 장병에 대한 정부의 백신 미접종 대응을 강하게 비판했다.

18일 강민국 국민의힘 원내대변인은 논평을 통해 "말로는 군 장병에 대한 지원과 예우를 강화하겠다면서 실상은 방역 사각지대에 방치한다면, 앞으로 누가 나서서 파병 부대에 자원하겠는가"라며 "K-방역이라는 자화자찬이 부끄러울 정도"라고 지적했다.

강 원내대변인은 "이미 (청해부대) 함정 내에 코로나19 유증상자만 80여 명에 달하고 승조원 50명을 대상으로 한 간이검사에서는 49명이 양성 판정을 받았다고 한다"며 "밀폐된 군함은 코로나19에 극도로 취약할 수밖에 없다. 이미 석 달 전 해군 상륙함 고준봉함에서도 확진자 30여 명이 나온 전례가 있다"고 설명했다.

이어 "그런데도 문재인 정부는 국가를 위해 위험한 환경에서 고군분투하는 청해부대 장병들에게 백신 하나 보내지 않았다"며 "군은 백신 수송이나 접종 후 부작용 대처 계획을 세우기가 쉽지 않아 백신 접종 일정을 미뤘다고 해명했다"고 했다.

그러면서 문재인 대통령이 지난 6월 '북한이 동의한다면 백신 공급 협력을 추진하겠다'고 밝힌 바 있다며 "북한에 줄 백신은 있으면서, 청해부대 장병들에게 줄 백신은 없었다는 것인가"라고 비판했다. 이어 "상황이 여의치 않은 게 아니라 의지가 없었다고 볼 수밖에 없다"고 주장했다.

아울러 "무사 안일주의로 백신 하나 보내지 않은 문 정부는 이번 '청해부대 집단감염 사태’의 책임을 피할 수 없을 것"이라며 "국민의 생명과 안전보다 중요한 것은 없다는 것을 행동으로 보여주기 바란다"고 강조했다.

한편 이날 합동참모본부(합참)에 따르면 청해부대 34진 문무대왕함에서 승조원 101명 중 61명이 추가로 확진 판정을 받았다. 결과 통보 대상의 3분의 2가 확진된 것이다.

이로써 최초 확진자가 확인된 지난 15일(집계일 기준) 이후 누적 확진자는 사흘 만에 총 68명으로 늘었다.

합참은 "현지 보건당국에 의뢰한 승조원 300여 명에 대한 PCR 전수검사 중 101명의 결과를 통보받았다"며 "기존 확진자 7명을 포함해 68명이 양성, 33명이 음성으로 나왔다"고 설명했다.

나머지 200명에 대한 PCR 검사 결과가 아직 나오지 않아 확진자는 큰 폭으로 늘어날 것으로 보인다.

