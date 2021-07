韓, '이순신 장군' 현수막 내리는데…日 "욱일기 반입금지 물품 아냐"

[아시아경제 송승섭 기자]국제올림픽위원회(IOC)가 대한체육회에 욱일기 사용 금지를 약속했음에도 도쿄올림픽 측은 반입 금지 물품이 아니라는 입장을 되풀이했다.

18일 현지 언론에 따르면 도쿄올림픽 조직위원회는 "욱일기 디자인은 일본에서 널리 사용되며 정치적인 주장을 담고 있지 않다"며 "욱일기가 경기장 반입 금지 물품에 해당하지 않는 것으로 알고 있다"고 주장했다. 관중 입장이 허용된 일본 수도권 바깥 경기장에서는 욱일기를 반입할 수 있다는 취지다.

국제올림픽위원회는 최근 대한체육회에 욱일기 사용을 정치적·종교적·인종적 선전을 금지하는 올림픽 헌장 50조 위반 사례로 판단하겠다고 약속했다. 한국 선수촌에 이순신 장군의 명언인 '상유십이 순신불사'(·아직도 제게 열두 척의 배가 있고, 저는 아직 죽지 않았습니다)를 활용한 현수막이 걸렸는데, IOC가 철거를 요구하자 체육회가 욱일기도 규정을 위반했다고 항의하면서다.

체육회는 상호 합의에 따라 이순신 장군 현수막을 철거하기로 했다고 밝혔다.

도쿄조직위 관계자는 "IOC와 대한체육회의 상호 협의 내용을 알 수 없지만 욱일기 취급 방침에 변동은 없다"며 경기장 반입을 막지 않겠다는 기존 견해를 되풀이했다.

