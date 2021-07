비수도권 확진자 30%대로…'2단계+5인 금지' 갈까(종합)

18일 비수도권 확진자 443명…4차 유행 이후 첫 30%대

비수도권 지역별 '5인 이상 사적모임 금지' 여부 오후 발표

[아시아경제 김지희 기자] 18일 코로나19 신규 확진자가 1400명대 중반을 기록했다. 주말 기준 역대 최다 규모다. 특히 비수도권의 확진자 비중은 4차 유행 이후 처음으로 전체의 30%를 넘기며 유행이 전국화하는 양상이다.

중앙방역대책본부에 따르면 이날 0시 기준으로 신규 확진자는 1454명으로 누적 17만7951명을 기록했다. 진단검사 수가 줄어드는 주말효과에도 전날과 비슷한 수준을 유지하며 12일 연속 네 자릿수를 이어갔다. 지난주 같은 날 주말 기준 역대 최다기록(1324명)을 갈아치운 데 이어 일주일만에 100명 이상 높은 기록을 낸 셈이다.

특히 수도권을 중심으로 본격화된 4차 유행이 최근 비수도권으로 번지는 모양새다. 이날 지역발생 환자 1402명 가운데 수도권 확진자는 서울 515명, 경기 363명, 인천 81명 등 총 959명으로 68.4%를 차지했다. 비수도권은 경남(96명), 부산(68명), 강원(50명), 대전(45명), 대구(41명) 등에서 확산세가 이어지며 총 443명을 기록했다. 지역발생 확진자 중 비수도권 비중은 지난 9일 이후 20%대를 이어오다 이날 31.6%로 올라섰다.

한편 수도권 지역은 사회적 거리두기 조치의 최고 단계인 4단계가 적용된 지 1주일째가 되는 만큼 다음주 확산세가 잡힐 수 있을지 주목된다. 방역당국은 거리두기 격상 등 강화된 방역조치가 적절하게 이행될 경우 약 1주일 뒤부터는 그 효과가 나타날 것으로 관측하고 있다.

비수도권의 경우 지난 15일부터 세종·전북·전남·경북을 제외한 전 지역에 거리두기 2단계가 적용 중이다. 다만 유행 확산 우려에 일부 지자체가 3단계 격상이나, 5인 이상 모임 금지 등 추가 방역 조치를 내놓으면서 비수도권의 인원 제한은 지역별로 4인, 6인, 8인 등 다양한 상황이다.

정부는 지역별로 상이한 사적모임 인원 제한으로 현장에 혼선이 우려된다며 비수도권에 대해 '5인 이상 사적모임 금지' 단일화를 제안했다. 지난 16일 정부는 이기일 중대본 1통제관(보건복지부 보건의료정책실장) 주재의 국장급 실무회의를 열어 관련 안에 대한 지자체들의 의견을 모았다. 당시 진행된 회의에서 4인까지만 사적모임을 허용하는 방안에 대해 상당수 지자체가 동의했으나, 일부는 반대의견을 내기도 한 것으로 알려졌다. 비수도권 지자체별 최종 결정 내용은 이날 오후 발표될 예정이다.

