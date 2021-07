"CES혁신상 받으려면"…KOTRA, 스타트업에 노하우 소개

28일 웨비나 개최

혁신 스타트업 30개사 대상 한 달간 개별 멘토링도 진행

[아시아경제 김흥순 기자] 코트라(KOTRA)는 국내 스타트업에 '국제전자제품박람회(CES) 2022 혁신상' 수상 노하우를 제공하기 위해 오는 28일 웹 세미나(웨비나)를 개최한다고 18일 밝혔다.

CES 혁신상은 미국소비자기술협회(CTA)가 수여하는 상으로 그해 처음으로 시장에 출시된 제품 중에서 혁신적이고 디자인이 우수한 IT·전자제품을 선발한다.

KOTRA는 "스타트업이 투자를 받고 비즈니스 파트너를 찾기 위해서는 제품과 기술력에 대한 인지도를 높이는 것이 중요하다"며 "CES 혁신상 수상은 스타트업의 인지도를 높일 수 있는 매우 효과적인 방법"이라고 설명했다.

웨비나에서는 2020년과 2021년 CES 혁신상을 받은 스타트업 2곳의 대표들이 연사로 나서 신청서 작성 팁과 주의사항 등 관련 노하우를 알려준다.

허영회 위드어스 대표는 "CES 혁신상 신청서를 작성할 때 제품의 특징과 기능을 간결하고 명확하게 기술하는 것이 중요하다"고 말했다. 또 다른 연사인 강태일 인더케그 대표는 "제품 영상을 제출할 경우 신청서에 기술한 내용과 부합하도록 구성해야 한다"고 덧붙였다.

KOTRA는 8월부터 한 달간 CES 2022 혁신상 신청서 작성을 돕는 개별 멘토링 서비스도 진행한다. 선발된 스타트업 30개사에 전문컨설팅사를 통해 제품에 대한 스토리텔링 작성법부터 영문 첨삭까지 지원한다. 이들 30개사는 CES 혁신상 수상 신청비용도 받을 수 있다.

유정열 KOTRA 사장은 "우리 스타트업이 인지도를 높여 해외 무대에서 주목받을 수 있도록 다양한 지원 사업을 만들겠다"고 말했다.

