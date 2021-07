북한, 무더위 틈타 코로나 방역 느슨 우려

[아시아경제 유인호 기자] 북한이 코로나19 델타 변이가 빠르게 확산되면서 방역이 느슨해질 것을 경계하며 대책에 나섰다.

조선중앙방송은 18일 “각급 비상방역 부문에서 세계를 위협하는 악성병마의 확산과 지속되는 고온현상에 대처해 비상방역사업에 완벽성을 보장하기 위한 사업에 보다 큰 힘을 넣고 있다”고 밝혔다.

방송은 “기온이 높아지는 여름철 조건에 맞게 중앙과 지방의 방역실태를 매일 구체적으로 장악하고 있다”며 “사회의 모든 성원이 전염병 전파의 심각성을 깊이 인식하도록 새로운 방역규정과 위생 선전자료들을 신속히 보급하고 있다”고 전했다.

그러면서 “무더위로부터 산생될 수 있는 무경각성과 해이성을 철저히 경계하기 위한 교양사업을 더욱 강력히 전개해 나가고 있다”고 덧붙였다.

방송은 주민들이 무더위에 강·호수·바닷가로 몰려들어 코로나19가 확산하는 일이 없도록 주요 지점에 방역초소를 증강 배치해 통제하고 있다고 보도했다.

수원지·상수펌프장·우물 등에 대한 수질검사와 소독작업을 강화하고 발열자나 호흡기질병 환자를 빠짐없이 찾아내 조치를 취하고 있다고 방송은 전했다.

북한은 코로나19가 발병한 지난해부터 줄곧 국경 봉쇄 등 강력한 방역조치를 취해왔으며, 최근 델타 변이가 전 세계적으로 기승을 부리자 방역의 고삐를 더욱 바짝 조이고 있다.

북한은 세계보건기구(WHO)에는 최근까지도 여전히 확진자가 한 명도 없다고 보고했다.

