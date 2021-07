이재명 "폭염 속 코로나 사투 의료진·공직자 감사합니다"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 폭염 속에서 코로나19 확산을 막기 위해 매일 사투를 벌이는 의료진과 공직자를 향해 감사함을 전했다.

이 지사는 17일 페이스북에 올린 '의료진 여러분, 감사하고 또 감사합니다'라는 글을 통해 "며칠 전 한 일간지에서 '4차 대유행, 서울의 밤'이라는 제목의 사진을 보았는데 골목 한쪽에는 호프집 야외 테이블에 둘러앉아 술을 마시는 분들이 있었고, 맞은편에는 방호복을 입은 의료진들이 선별검사소에서 시민들을 기다리고 있었다"며 "그 사이 깊은 강이라도 흐르는 것처럼 이편과 저편이 아주 멀어 보였고, 마음이 아렸다"고 소회를 밝혔다.

이어 "4차 대유행에 맞서 선제검사를 확대하면서, 의료진의 고생이 가중되고 있고, 얼마 전 서울 관악구 선별검사소 파견 공무원이 탈진해 쓰러지기도 했다"며 "폭염이 쏟아지는 야외에서 종일 방호복을 입은 채로 사투를 벌이는 의료진과 공무원, 군인들을 보면 감사하다는 말도 사치가 아닐까 싶다"고 고마음을 표시했다.

또 "공동체는 누군가의 희생과 헌신을 먹고 나아간다"며 "대한민국이 경험한 적 없는 이번 사태를 이 만큼 모범적으로 건너가는 데는 저 무명의 의료진들의 헌신이 있었기 때문"이라고 높이 평가했다.

나아가 "그들은 묵묵히 자리를 지켰다"며 "진이 빠지고 살이 쑥쑥 빠져나가는데도 도망치지 않았고, 공동체를 향한 끝없는 책임과 헌신의 마음이 아니라면 어려울 것"이라고 덧붙였다.

이 지사는 "우리 모두 부디 조금만 더 힘내고, 조금만 더 서로를 위해주면 좋겠다"며 "방역지침을 철저히 지키는 것으로 의료진과 함께해 주시고, 의료진에게 폭언을 하거나 행패를 부리는 일도 당연히 없어야 한다"고 당부했다.

특히 "사람을 행복하게도, 불행하게도 만들 수 있는 것은 바로 사람"이라며 "고생하는 의료진에게 진정한 감사와 응원을 보내주시고, 따뜻한 말 한마디, 작은 몸짓 하나가 의료진에게 큰 힘이 된다"고 강조했다.

