대한체육회, 日 올림픽 선수촌 '이순신 장군' 현수막 철거

[아시아경제 이동우 기자] 대한체육회가 결국 도쿄올림픽 선수촌 아파트에 걸었던 '이순신 장군' 현수막을 뗐다.

대한체육회 직원들은 17일 오전 일본 도쿄 주오구 하루미 지역 올림픽 선수촌 아파트 거주층에 내건 '이순신 장군' 현수막을 철거했다.

직원들은 총 8개의 이뤄진 '신에게는 아직 5000만 국민들의 응원과 지지가 남아 있사옵니다"라는 현수막을 한 개씩 풀었다.

앞서 체육회는 도쿄올림픽을 앞두고 임진왜란 당시 이순신 장군이 임금에게 올린 장계 '상유십이 순신불사'에서 아이디어를 얻어 현수막을 제작해 선수촌에 걸었다.

이에 일본 언론은 정치적인 의도가 있다며 문제 삼았고 한 극우 단체는 16일 한국 선수촌 앞에서 일본 제국주의의 상징인 욱일기를 흔들며 시위를 했다.

파장이 커지자 국제올림픽위원회(IOC)는 한국 선수단 사무실을 찾아 현수막 철거를 요청했고 서신으로도 '현수막에 인용된 문구는 전투에 참여하는 장군을 연상할 수 있기에 IOC 헌장 50조 위반으로 철거해야 한다'고 재차 요구했다.

이에 대한체육회는 IOC에 현수막 문구와 우리 입장을 설명하면서 경기장 내 욱일기 응원에 강력하게 이의를 제기했다고 밝혔다.

IOC는 모든 올림픽 경기장에서 욱일기를 사용하는 것도 올림픽 헌장 50조를 적용해 판단하기로 약속했고, 체육회는 이순신 장군 현수막을 철거하기로 상호 합의했다고 전했다.

