국내 코로나19 신규확진 1455명…네 번째 큰 규모(상보)

[아시아경제 이동우 기자] 국내 코로나19 신규 확진자 수가 17일 1400명대 중반을 기록했다.

중앙방역대책본부는 이날 0시 기준으로 신규 확진자가 1455명 늘어 누적 17만6500명이라고 밝혔다. 전날(1536명)보다 81명 줄었지만 확진자 수 자체는 국내 코로나19 사태 이후 네 번째로 큰 규모다.

신규 확진자는 지난 7일(1212명)부터 11일 연속 네 자릿수를 나타내고 있다. 14일(발표일 기준) 1615명까지 치솟으며 최다 기록을 세운 뒤 사흘 연속 소폭 감소했으나 확산세는 여전한 상황이다.

이날 신규 확진자의 감염경로는 지역발생이 1404명, 해외유입이 51명이다. 이달 들어 수도권을 중심으로 본격화한 4차 대유행은 비수도권으로까지 점차 확산하는 양상이다.

최근 1주간(7월11일∼17일) 발생한 신규 확진자는 일별로 1324명→1100명→1150명→1615명→1599명→1536명→1455명이다. 이 기간 1100명대와 1500명대가 각 2번이고, 1300명대·1400명대·1600명대가 각 1번이다.

