[아시아경제 박지환 기자] 대영포장 대영포장 014160 | 코스피 증권정보 현재가 3,535 전일대비 165 등락률 +4.90% 거래량 55,825,578 전일가 3,370 2021.07.16 11:13 장중(20분지연) 관련기사 “언택트주” 난리 났다! 숨은 황금주 大공개“이재명” 관련株 이걸로 끝낸다! 4차 대유행에 진단키트 동났다! 엄청난 수익 가져갈 “특급” 대장株! close 주가가 연일 강세다.

16일 오전 10시48분 기준 대영포장은 전 거래일 대비 135원(4.01%) 오른 3505원에 거래되고 있다.

사회적 거리두기 4단계 시행으로 배달 및 택배 수요가 급증할 것으로 예상되고 있는 점이 투자 심리에 긍정적으로 작용한 것으로 풀이된다.

대영포장은 골판지 제조업체이다. 배달·택배 물량 급증은 상자 수요 증가로 이어져 원재료 격인 골판지 가격을 부추길 것이란 전망이 나온다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr