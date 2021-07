WHO 사무총장, 이번엔 "우한 유출설 배제 못해"

3월 보고서 결론 사실상 뒤집어

[아시아경제 조현의 기자] 세계보건기구(WHO) 사무총장이 15일(현지시간) 중국 코로나19 기원설을 놓고 "우한의 실험실에서 바이러스가 유출됐을 가능성과 팬데믹(세계적 대유행) 간의 연관성을 배제하는 건 시기상조"라고 말했다.

테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장(사진)은 이날 화상 언론 브리핑에서 "올해 초 현지 조사에서 로데이터(raw data·원자료)에 접근하는 데 어려움을 겪었다"며 이같이 밝혔다. WHO가 올해 초 우한 현지 조사 후 3월 내놓은 보고서에서 "바이러스가 실험실에서 유출됐다는 가설이 사실일 가능성은 극히 낮다"고 결론을 내린 것을 사실상 뒤집은 것이다.

거브러여수스 사무총장은 중국에서 진행된 코로나19 기원 조사에 문제점이 있었다고 지적하면서 "한 가지는 원자료를 공유하는 것이고 (다른 문제는) 실험실 이론처럼 여러 가능성 가운데 하나를 축소하는 등 너무 이른 결론이 있었다는 것"이라고 밝혔다.

실험실 기술자이자 면역학자 출신인 그는 "나도 실험실에서 일했다. 실험실 사고는 흔한 일이다"며 "특히 실험실에서 무슨 일이 일어났는지 확인하는 것이 중요하다"고 강조했다. 그러면서 "팬데믹이 시작됐을 때 실험실 상황에 대한 직접적인 정보가 필요하다"며 "그 경우에만 연구소 유출설을 배제할 수 있다"고 말했다.

WHO는 중국이 투명하고 열린 자세로 협조할 것을 요청했다. 거브러여수스 사무총장은 "세계는 코로나19로 숨진 수백만 명의 사람들에게 무슨 일이 일어났는지 알아내고 같은 위기가 재발하는 것을 막아야 한다"며 중국에 다음 단계 조사에 더 협조할 것을 촉구했다.

WHO는 코로나19 기원에 대한 2단계 조사를 진전시키기 위한 체계를 개발한 상태다. 마이클 라이언 WHO 긴급대응팀장은 이날 "거브러여수스 사무총장이 194개 회원국에 코로나19 기원에 관한 2단계 조사에 대해 브리핑할 예정"이라며 "내일 조치 사항의 개요를 설명할 것"이라고 말했다.

