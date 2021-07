오후 9시까지 1413명 확진, 어제보다 8명 감소… 16일도 1600명 안팎

[아시아경제 김대현 기자] 코로나19 4차 대유행으로 전국에서 확진자가 속출했다.

15일 방역당국과 서울시 등 각 지방자치단체에 따르면 이날 0시부터 오후 9시까지 전국에서 코로나19 양성 판정을 받은 신규 확진자는 총 1413명으로 집계됐다. 전날 같은 시간에 집계된 1421명보다 8명 적은 것이다.

오후 9시 기준 중간 집계한 확진자는 지난 13일부터 1440명→1421명→1413명을 기록했다. 사흘 연속 1400명대다. 이날 0시 이후 확진자가 나온 지역을 보면 수도권이 1082명(76.6%), 비수도권이 331명(23.4%)이다.

전국 17개 시도에서 모두 확진자가 나왔다. 시도별 확진자는 서울 570명, 경기 418명, 인천 94명, 경남 65명, 부산 49명, 대전 39명, 충남 38명, 대구 29명, 강원 27명, 광주 20명, 경북·전북 각 12명, 충북·제주 각 10명, 울산 9명, 세종 6명, 전남 5명이다.

집계를 마감하는 자정까지 아직 시간이 남았기 때문에 16일 0시 기준으로 발표될 신규 확진자 수는 이보다 더 늘어 1600명 안팎에 달할 전망이다. 전날엔 오후 9시 이후 179명 늘어 최종 1600명으로 마감했다.

신규 확진자 수는 9일째 네자릿수를 나타냈다. 16일까지 10일 연속 네자릿수 기록을 이어가게 된 것이다. 지난 8일부터 이날까지 최근 1주간 발생한 신규 확진자는 일별로 1316명→1378명→1324명→1100명→1150명→1615명→1600명을 기록해 하루 평균 약 1355명꼴로 나왔다.

이중 국내 지역발생 일평균 확진자는 약 1303명이다. 일평균 지역발생 확진자는 지난 11일(1081명) 처음 1000명대로 올라섰으며, 최근 이틀 연속 1500명대를 기록했다. 특히 서울은 지난 13일 638명까지 치솟는 등 하루 평균 확진자 수가 4단계 범위(389명 이상)를 크게 웃돌고 있다.

최근 발생 양상을 보면 편의시설, 학교, 유흥업소 등 곳곳에서 집단감염이 발생하고 있다. 서울 관악구에 소재한 사우나에선 시설 종사자 1명이 지난 11일 처음 확진됐고, 13일과 14일에 각각 7명, 14명이 추가로 양성 판정을 받아 누적 확진자가 22명으로 증가했다. 울산 동구 어린이집 집단감염과 관련해선 10명이 추가돼 누적 58명이 됐다.

이 밖에 충남 천안의 한 유흥업소에서는 9명의 추가 감염이 확인돼 누적 확진자가 31명으로 늘었다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr